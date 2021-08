REGARDEZ : Justin Bieber se joint à Skrillex et Don Toliver pour Don't Go

Justin Bieber s’est joint au DJ Skrillex et au rappeur américain Don Toliver pour une chanson intitulée Don’t Go! Cette nouveauté fait l’objet d’un vidéoclip officiel réalisé par Salomon Ligthelm.

Cette collaboration entre Justin Bieber et Skrillex est loin d’être la première! Le chanteur canadien a en effet remporté son tout premier Grammy Award pour avoir interprété Where Are Ü Now de Jack Ü, un projet conjoint de Skrillex et Diplo élu « Meilleur enregistrement dance » en 2016.

Skrillex a aussi coproduit le hit Sorry de Justin Bieber paru sur l’album Purpose en 2015. Plus récemment, le DJ et compositeur américain de 33 ans a produit 2 Much, une chanson de Justice, le plus récent disque du Canadien de 27 ans qui sera de passage au Canadian Tire Centre d’Ottawa le 28 mars 2022 et au Centre Bell de Montréal, le lendemain.

« Pour être honnête, avant de travailler avec Justin Bieber, je ne portais pas vraiment attention à la musique pop. Mais je connaissais sa musique et je savais qui il était… Le truc avec Justin, c'est que c'est l'une des personnes les plus talentueuses de la planète. Donc, pour moi, travailler avec des gens comme lui me pousse toujours à explorer de nouveaux univers », a déclaré Skrillex au magazine Billboard.

Rappelons que Justin Bieber vient d’établir un nouveau record en devenant le plus jeune artiste solo à voir 100 de ses chansons figurer au prestigieux palmarès américain Billboard Hot 100! La star canadienne a réussi cet exploit grâce à une autre collaboration, la pièce Stay interprétée en duo avec The Kid LAROI.