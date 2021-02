REGARDEZ : Kaïn dévoile l’émouvant vidéoclip de Cœur d'homme

Kaïn a dévoilé jeudi le vidéoclip de Cœur d’homme, une chanson extraite de l’album Je viens d'ici. Les fonds recueillis grâce à la sortie de ce clip seront versés directement à la Société de recherche sur le cancer, une cause qui touche de près les membres du groupe.

« Pendant le processus de création de l'album Je viens d'ici, on a appris que le frère d'Éric Maheu, Steve, était atteint d'un cancer. Il nous a quittés en 2020 à la suite d’une lutte acharnée contre le cancer du côlon. On lui a dédié l'album, on lui a composé une chanson qui s'appelle Cœur d'homme et, aujourd'hui, on lui présente le clip. À la mémoire de Steve, mais aussi une énorme pensée pour tous ceux qui se battent corps et âme contre la maladie », a déclaré Kaïn sur les réseaux sociaux.

Réalisé par Raphaël Chauvin, l'émouvant vidéoclip de Cœur d'homme met en vedette Steve Veilleux, Éric Maheu, John Anthony Gagnon-Robinette, ainsi que les comédiens Emmanuel Auger, Jacob Lacelle et Thomas Lacelle.

Paru en octobre 2019, l’album Je viens d’ici de Kaïn comprend également les succès Yé midi Kek part, Le paradis et On attend quoi.