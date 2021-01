REGARDEZ : Kate Hudson chante pour Sia dans le vidéoclip de Music

Deux semaines après avoir présenté la nouvelle bande-annonce de son film Music, Sia donne à ses fans une raison supplémentaire d’attendre avec impatience la sortie de son long-métrage prévue le 12 février prochain! La chanteuse australienne vient en effet de dévoiler le vidéoclip officiel de la chanson-titre interprétée par nulle autre que l’actrice Kate Hudson.

En plus de Kate Hudson, le coloré clip de Music met en vedette trois autres acteurs du film : Beto Calvillo, Mary Kay Place et Maddie Ziegler, la jeune danseuse qui apparaît dans la plupart des clips de Sia. Pour l’occasion, les quatre artistes portent des tenues vestimentaires qui s’agencent à merveille avec le papier peint de la pièce où ils se trouvent!

Réalisé par Sia, Music racontera l'histoire d'une adolescente autiste (Maddie Ziegler) prise en charge par sa sœur aînée plutôt instable (Kate Hudson). Ce film est inspiré de Sister, un court-métrage sorti il y a quelques années.

Intitulée Music - Songs From and Inspired by the Motion Picture, la bande sonore originale du film comprendra quant à elle un total de 14 chansons, dont la pièce-titre, Saved My Life, Hey Boy, Together et Courage to Change.