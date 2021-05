REGARDEZ : Katy Perry célèbre les 25 ans de Pokémon avec Electric

Katy Perry célèbre le 25e anniversaire de Pokémon avec le lancement de la chanson Electric, nouvel extrait de l’album Pokémon 25 qui paraîtra cet automne! Il s’agit de la première nouveauté de la star américaine depuis la sortie de l’album Smile en août dernier.

La chanteuse de 36 ans avait révélé en janvier dernier qu’elle avait composé Electric spécialement pour les 25 ans de Pokémon : « Je n'arrive pas à croire que j'échangeais mes pogs pour des cartes Pokémon à la pause du midi lorsque j'étais à l’école, et qu'aujourd'hui je vais participer aux célébrations des 25 ans de Pokémon! ».

En plus d’Electric, l’album Pokémon 25 comprendra 13 autres chansons interprétées par 11 stars évoluant au sein de la famille Universal Music. Plus tôt cette année, Post Malone avait repris pour ce disque le classique Only Wanna Be With You d’Hootie & the Blowfish sorti en 1995.

Lancé en 1996, Pokémon a généré à ce jour près de 60 milliards de dollars en recettes grâce à 8 générations de jeux vidéo, 23 films d'animation, un long-métrage, une série télé comptant 23 saisons, ainsi que des produits dérivés et une série de cartes à collectionner vendues à plus de 30 milliards d'exemplaires.

Katy Perry présentera par ailleurs une série de huit concerts au nouveau casino-hôtel Resorts World de Las Vegas, du 29 décembre 2021 au 15 janvier 2022. Tout juste avant, Céline Dion y sera à l’affiche, du 5 au 20 novembre prochain.