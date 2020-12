REGARDEZ : Katy Perry invite son sosie dans son nouveau vidéoclip

Katy Perry continue de faire les manchettes! Peu après avoir lancé un EP surprise baptisé Cosmic Energy, la star de 36 ans est revenue à l’avant-scène en dévoilant le vidéoclip de sa chanson Not the End of the World, nouvel extrait de son album Smile.

Dans ce clip pour le moins délirant, des extraterrestres cherchent à kidnapper Katy Perry pour la sauver de la fin du monde en l'emmenant dans leur vaisseau spatial. Toutefois, les choses tournent mal quand les créatures bleues font erreur sur la personne et capturent plutôt l'actrice Zooey Deschanel qui, il faut l’avouer, ressemble drôlement à la compagne d'Orlando Bloom!

Le vidéoclip de Not the End of the World se veut en quelque sorte un clin d’œil à tous ceux qui, depuis des années, soulignent la ressemblance entre Katy Perry et Zooey Deschanel. Des airs de famille qui, si on en croit l’interprète de Roar, pourrait même réussir à berner les extraterrestres!

Paru le 28 août dernier, l’album Smile comprend comprend 12 titres, dont What Makes A Woman, Smile, Never Really Over, Daisies et Harleys In Hawaii. Une édition spéciale bonifiée comprend en plus les chansons Never Worn White et Small Talk.