REGARDEZ : Katy Perry lance le clip futuriste de When I’m Gone

Katy Perry a profité de la finale du College Football Playoff pour dévoiler le futuriste et (très) énergique vidéoclip de sa nouvelle chanson When I’m Gone, produite en collaboration avec le DJ et producteur suédois Alesso.

« Alesso m'a proposé cette chanson il y a un an. Cette vidéo est cool parce qu'elle est un peu futuriste... On peut même y voir une version robotisée de mon chien Nugget en 2040 », a déclaré Katy Perry à propos du clip de When I’m Gone.

« Hilarant et terrifiant à la fois », a ajouté avec humour Alesso à propos de ce « robot de compagnie » qui aurait le potentiel de faire tourner bien des têtes dans un futur pas si lointain!

Rappelons que Katy Perry est en résidence au Resorts World Las Vegas jusqu’au 19 mars 2022. La chanteuse de 37 ans y offrira 16 représentations de son concert PLAY, ses premiers spectacles depuis sa tournée Witness qui s’était arrêtée à Montréal et Québec en 2017.

Au cours des 18 derniers mois, Katy Perry a lancé son album Smile et la chanson Electric, en plus de reprendre le classique All You Need Is Love des Beatles pour une publicité de Gap.