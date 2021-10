REGARDEZ : Katy Perry reprend un grand classique des Beatles

Oui, vous avez bien lu! Katy Perry a repris le méga classique All You Need Is Love des Beatles… pour une publicité des Fêtes de la célèbre chaîne de vêtements et d’accessoires Gap! Cette vidéo de 60 secondes intitulée All Together Now a rapidement fait le tour du Web lundi, quelques heures seulement après sa mise en ligne.

« À l'âge de 16 ans, l'un de mes premiers emplois a été chez Gap à Santa Barbara. Ils jouaient cette playlist emblématique et mon rêve à l'époque était de créer cette liste de lecture. Je ne savais pas que, 20 ans plus tard, je jouerais dans l'une de ces publicités tout aussi emblématiques. Et j'ai pu reprendre une chanson des Beatles. C'était un des rêves sur ma bucket list », a confié Katy Perry.

La star américaine qui célébrait son 37e anniversaire de naissance lundi a par la suite partagé sur les médias sociaux la version intégrale de son interprétation d’All You Need Is Love d’une durée de plus de trois minutes.

All You Need Is Love a atteint la première position des palmarès internationaux en 1967, avant de paraître sur l'album Magical Mystery Tour des Beatles.