REGARDEZ : KISS dévoile la bande-annonce de son documentaire

Le mythique groupe KISS a mis en ligne la bande-annonce officielle du documentaire Biography : KISStory qui sera diffusé en deux parties sur la chaîne américaine A&E, les 27 et 28 juin prochains.

Réalisé par D. J. Viola, ce documentaire de quatre heures mettra en vedette Paul Stanley et son collègue Gene Simmons qui raconteront les moments marquants du groupe américain. On y retrouvera également des entrevues avec deux autres membres de la formation, Tommy Thayer et Eric Singer, ainsi qu’avec les musiciens Dave Grohl et Tom Morello.

« Nous offrirons aux fans de KISS un laissez-passer dans les coulisses d'un des groupes les plus iconiques du rock. Cet événement documentaire de deux soirs constitue un hommage à un band unique en son genre et à ses incroyables fans qui le suivent depuis des générations », a récemment déclaré la chaîne A&E par voie de communiqué.

Rappelons que KISS fera aussi bientôt l’objet d’un biopic diffusé sur Netflix. Intitulé Shout It Out Loud, ce film réalisé par Joachim Rønning retracera l'histoire du groupe par le biais de ses concerts les plus mémorables. On devrait annoncer sous peu la date de sortie de ce long-métrage, ainsi que les acteurs qui feront partie de la distribution.