REGARDEZ : l’époustouflant numéro de P!nk aux Billboard Music Awards

Vous n’avez pas encore vu la performance de P!nk qui en a mis plein la vue lors de la cérémonie des Billboard Music Awards 2021? C’est le temps ou jamais! Le moment fort de ce medley de près de 9 minutes? Un numéro d’acrobatie époustouflant mettant en vedette la chanteuse américaine de 41 ans et sa fille Willow, âgée de 9 ans!

Le duo mère-fille s’est littéralement envolé dans les airs au son de leur chanson Cover Me in Sunshine! P!nk a par la suite poursuivi en interprétant sa nouveauté All I Know So Far, ainsi que quelques-uns de ses plus grands succès, dont So What et Just Give Me a Reason.

P!nk s’est par ailleurs vu décerner l’ICON Award dans le cadre des Billboard Music Awards qui se déroulaient dimanche soir, en direct du Dolby Theatre, à Los Angeles. Ce prix est attribué aux artistes qui ont marqué de manière durable l'industrie de la musique, en plus de se démarquer dans les différents palmarès dressés par Billboard. Neil Diamond, Céline Dion, Jennifer Lopez, Prince et Mariah Carey ont auparavant été récipiendaires de ce prestigieux trophée.

Animé par Nick Jonas, ce gala annuel mettait également en vedette les performances de The Weeknd, des Jonas Brothers et Marshmello, d’Alicia Keys, de BTS, de Duran Duran, de Twenty One Pilots, de Doja Cat et SZA, ainsi que de DJ Khaled, H.E.R. et Migos.

Rappelons que P!nk a lancé vendredi dernier son film P!NK : All I Know So Far ainsi que son album All I Know So Far : Setlist qui comprend des enregistrements live issus de sa tournée internationale Beautiful Trauma, ainsi que quelques pièces inédites.