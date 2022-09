REGARDEZ : la bande-annonce du biopic sur Whitney Houston dévoilée

La toute première bande-annonce du film musical le plus attendu de l’année vient d’être dévoilée : celle du biopic I Wanna Dance With Somebody consacré à Whitney Houston, incarnée par l’actrice britannique de 30 ans Naomi Ackie!

D’une durée de plus de deux minutes, cette bande-annonce nous rappelle le parcours extraordinaire de Whitney Houston vers la célébrité, de ses premiers spectacles dans de petites salles à ses concerts dans les plus grands stades.

On peut aussi y entendre celle qui allait devenir une méga-star déclarer, après qu'on lui eut reproché que « sa musique n'était pas assez noire » : « Écoutez, je ne sais pas chanter en noire, et je ne sais pas non plus chanter en blanche. Je sais chanter. »

Coproduit par Pat Houston, la belle-sœur de Whitney, le film I Wanna Dance With Somebody prendra l’affiche le 21 décembre prochain.

Mettant aussi en vedette Stanley Tucci dans le rôle du légendaire producteur Clive Davis, ce long-métrage relatera la vie et la carrière de la chanteuse américaine décédée en février 2012. La réalisation sera signée par la cinéaste afro-américaine Kasi Lemmons, d’après le scénario d’Anthony McCarten qui a aussi écrit le film musical Bohemian Rhapsody.

Ayant vendu plus de 200 millions d’albums dans le monde, Whitney Houston a fait un retour posthume en 2019 grâce au succès Higher Love remixé par le DJ norvégien Kygo. Un an plus tard, la défunte diva américaine est remontée sur scène, de façon virtuelle, grâce à la tournée en hologramme An Evening With Whitney, en plus d’être intronisée au Rock & Roll Hall of Fame.

Parallèlement au biopic I Wanna Dance With Somebody, un remake du célèbre film The Bodyguard est aussi présentement en chantier.