REGARDEZ : la bande-annonce du documentaire sur George Michael

C’est le 22 juin prochain que sortira au cinéma Freedom Uncut, un documentaire consacré à George Michael, décédé le 25 décembre 2016, à l’âge de 53 ans. On y retracera la vie et la carrière de l’ex-chanteur du groupe Wham! en s’attardant plus particulièrement sur la période ayant suivi le lancement de son premier album solo (Faith) en 1987, ainsi que sur la création du deuxième, Listen Without Prejudice : Vol 1, paru en 1990.

Coréalisé et narré par George Michael lui-même, Freedom Uncut avait été originalement diffusé au Royaume-Uni en juin 2017, six mois seulement après la mort du chanteur. Cette nouvelle version sera toutefois bonifiée de 17 minutes de contenu supplémentaire, incluant des images et vidéos d’archives, des extraits inédits du tournage du vidéoclip de Freedom! '90 et des entrevues avec de nombreux artistes qui ont côtoyé l’auteur-compositeur-interprète britannique.

Décrit comme « le bilan définitif de la vie de George Michael », ce film regroupera notamment des témoignages de Stevie Wonder, Elton John, Mark Ronson, Liam Gallagher, Jean Paul Gaultier, Mary J. Blige, James Corden, Tony Bennett, Naomi Campbell, Christy Turlington, Cindy Crawford, Tatjana Patitz et Linda Evangelista.

Le documentaire Freedom Uncut évoquera également deux décès qui ont fortement ébranlé George Michael au cours de sa vie : celui de son premier amour, Anselmo Feleppa, mort des suites du SIDA en 1993, et celui de sa mère, décédée du cancer quatre ans plus tard.

« George Michael était un artiste inspirant dont l'histoire mérite d'être partagée sur grand écran, et ce, dans le monde entier. Ce documentaire sera un bel hommage à la vie et à la carrière de cet artiste dont la musique continue de résonner à travers les générations et il donnera aux fans l'opportunité de célébrer sa vie et son œuvre », a déclaré par voie de communiqué Tom Mackay de Sony Music Entertainment.