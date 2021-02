REGARDEZ : la bande-annonce du documentaire sur Tina Turner

HBO a dévoilé mardi les toutes premières images du nouveau documentaire consacré à la vie et la carrière de Tina Turner. Tout simplement intitulé Tina, ce long-métrage d’une durée de deux heures sera diffusé à compter du 27 mars prochain, à l’antenne de HBO aux États-Unis et de Crave au Canada.

Dans cette bande-annonce, Tina Turner se confie sur sa mère qui s'est enfuie alors qu'elle était encore enfant : « Je voulais qu'elle revienne me chercher et j'ai attendu. Elle ne l'a jamais fait. Et ça va, tu sais pourquoi? Parce- que je suis une fille provenant d'un champ de coton qui a su s’élever au-dessus de la destruction et des erreurs ».

Ce documentaire intimiste nous montrera comment Tina Turner est devenue un phénomène mondial, malgré les épreuves et les défis. On y retrouvera des images et extraits audio inédits, ainsi que des entrevues avec la célèbr chanteuse et ses proches, dont son mari Erwin Bach, l’animatrice Oprah Winfrey, l’actrice Angela Bassett, le journaliste Kurt Loder et la dramaturge Katori Hall.

Âgée de 81 ans, Tina Turner vit aujourd’hui en Suisse. Même si son plus récent album studio est paru en 1999, l’icône musicale des années 80 a fait un retour inattendu sur les palmarès l’an dernier, grâce à la version remixée de son succès What’s Love Got To Do With It signée Kygo.