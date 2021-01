REGARDEZ : Lady Gaga et Jennifer Lopez chantent pour Joe Biden

Joe Biden est officiellement devenu, mercredi, le 46e président des États-Unis, permettant du coup au pays de tourner la page sur l’ère Trump! Présentée en fin de matinée, la cérémonie d'assermentation de Joe Biden et de la vice-présidente Kamala Harris a fait une large place à la musique, avec des performances de Lady Gaga, Jennifer Lopez et Garth Brooks.

Vêtue d’une robe noire et rouge de la Maison Schiaparelli signée Daniel Roseberry, Lady Gaga a livré une interprétation magistrale de l’hymne national américain, The Star-Spangled Banner. Peu de temps auparavant, la chanteuse avait partagé son espoir que l'investiture de Joe Biden et Kamala Harris soit « un jour de paix pour tous les Américains. Un jour pour l'amour, pas pour la haine. Un jour pour l'acceptation, pas pour la peur ».

De son côté, Jennifer Lopez a interprété This Land Is Your Land, une chanson folklorique de Woody Guthrie datant de 1940, conjuguée à America the Beautiful, un chant patriotique écrit en 1895, puis Let's Get Loud, son méga-succès de 1999. Arborant un ensemble haute couture Chanel tout en blanc, la star de 51 ans a terminé sa prestation en lançant, en espagnol, « Une nation, avec liberté et justice pour tous ».

Finalement, Garth Brooks a enlevé son chapeau de cowboy noir pour chanter le grand classique Amazing Grace. D’allégeance républicaine, le célèbre chanteur country avait affirmé en début de semaine que sa participation à la cérémonie d’investiture de Joe Biden, un démocrate, constituait une « déclaration d'unité pour le pays ».

Ce soir, la journée d’investiture Biden-Harris se terminera avec une émission spéciale de 90 minutes intitulée Celebrating America. Diffusé sur la plupart des grandes chaînes de télévision américaines et sur les réseaux sociaux, ce concert-événement réunira notamment les Foo Fighters, Bruce Springsteen, Demi Lovato, John Legend, Jon Bon Jovi, Justin Timberlake et Ant Clemons.

