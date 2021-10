REGARDEZ : Lady Gaga réalise le rêve d’une fillette à Las Vegas

Lady Gaga a réalisé le rêve d’une fillette prénommée Alba en invitant cette dernière à monter sur scène avec elle pour interpréter la célèbre chanson La vie en rose d’Edith Piaf! Ce moment touchant a eu lieu dimanche soir, à Las Vegas, lors d’un spectacle de la star de 35 ans qui y présente sa résidence Jazz & Piano.

En plein milieu de son concert, alors qu’elle s’apprêtait à chanter La vie en rose, Lady Gaga a aperçu une petite fille qui lui tendait une rose, au bord de la scène. En réponse à son « Je t’aime », la chanteuse a complimenté la jeune Alba sur les roses dans ses cheveux et sur sa robe.

Puis, juste avant de terminer sa performance, Lady Gaga a demandé à la fillette si elle connaissait les paroles de la chanson d’Edith Piaf, avant de l’inviter à la rejoindre pour chanter avec elle, ce qui a fait vivre un instant inoubliable à Alba!

Après une pause de deux ans marquée par la sortie de l’album Chromatica, Lady Gaga a retrouvé ses fans au Park Theater de Las Vegas, le 14 octobre dernier. Elle y présente des concerts jusqu’à ce dimanche 31 octobre.

Lady Gaga a par ailleurs récemment lancé Love for Sale, son second album conjoint avec Tony Bennett qui succède à Cheek to Cheek paru en 2014. La chanteuse endossera aussi bientôt le rôle féminin principal de House of Gucci, le nouveau film de Ridley Scott.