REGARDEZ : Lana Del Rey dévoile Chemtrails Over The Country Club

Lana Del Rey a lancé lundi le vidéoclip officiel de Chemtrails Over The Country Club, la chanson-titre de son nouvel album qui paraîtra finalement le 19 mars prochain. L’auteure-compositrice-interprète américaine de 35 ans a profité de l’occasion pour dévoiler la pochette de son septième disque studio, ainsi que la liste complète des 11 titres qui y figureront.

L’album Chemtrails Over The Country Club devait à l’origine être lancé le 5 septembre dernier. Cette sortie a toutefois dû être repoussée en raison des restrictions liées à la pandémie, notamment en ce qui a trait à la fabrication des vinyles.

« Nous vivons toujours une période difficile et des bouleversements mais, au milieu de tout cela, il y a aussi de la belle musique. Je vous présente mon nouvel album Chemtrails Over The Country Club », a déclaré Lana Del Rey sur Instagram en présentant la couverture de son disque qui met en vedette quelques-unes de ses meilleures amies.

La chanson Chemtrails Over The Country Club succède à Let Me Love You Like A Woman, un autre extrait dévoilé en octobre dernier.

Baptisé Norman Fucking Rockwell!, le plus récent album de Lana Del Rey est paru en août 2019.