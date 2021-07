REGARDEZ : les 2Frères se confient sur leur prochain album

Les 2Frères ont profité de leur passage au Festival d’été de Québec pour s’entretenir avec Seb Lozon, animateur du 107,5 Rouge à Québec. Erik et Sonny Caouette sont notamment revenus sur la façon dont ils avaient vécu la pandémie et sur l’extraordinaire succès de leur album À tous les vents. Le populaire duo a aussi évoqué ses différents projets, dont la création de son prochain disque!

« Même quand on ne travaillait pas, on se voyait sur une base régulière, autour d’un feu de camp chez Erik... On est présentement en train de travailler sur notre quatrième album et j’aurai la chance de coréaliser ce disque avec les boys pour la première fois. Je suis vraiment très excité de ça », a confié Sonny Caouette à Seb Lozon.

De son côté, Erik a parlé du deuil que les 2Frères avaient vécu suite au lancement de l’album À tous les vents, juste avant le début de la pandémie : « Ce qui est le plus crève-cœur, c’est que, pour la troisième tournée, on avait mis le paquet au niveau des décors et de la mise en scène. On avait vraiment hâte d’aller défendre cet album-là sur la route. Il a fallu l’accepter puis se dire que ça allait être pour la prochaine fois ».

Lancé en février 2020, le plus récent album des 2Frères a atteint la première position des ventes au Québec, dès sa sortie. Erik et Sonny ont également fracassé un nouveau record grâce à leur chanson Guérir nos mémoires qui est devenue leur 11e numéro 1 en carrière!

Vous pouvez visionner ci-bas la version intégrale de cette entrevue avec les 2Frères diffusée à l’émission Noovo Le Fil.