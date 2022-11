REGARDEZ : les Backstreet Boys dévoilent le vidéoclip de Last Christmas

Tout juste l’Halloween derrière nous, les Backstreet Boys ont dévoilé mardi le vidéoclip officiel de leur reprise de la célèbre chanson Last Christmas de Wham!, extraite de leur album A Very Backstreet Christmas lancé le 17 octobre dernier.

Ce vidéoclip offre aux fans des Backstreet Boys un accès privilégié dans les coulisses de la création et de l'enregistrement du tout premier disque de Noël du groupe, que ce soit en chantant, en prenant la pose pour des photos promotionnelles ou encore en rigolant en studio.

En plus de Last Christmas, A Very Backstreet Christmas compte 12 autres chansons. On y retrouve de grands classiques de Noël comme White Christmas, The Christmas Song, Winter Wonderland, Have Yourself A Merry Little Christmas, O Holy Night, This Christmas, Same Ole Lang Syne, Silent Night et I’ll Be Home for Christmas ainsi que trois titres originaux (Christmas In New York, Together et Happy Days).

Dès sa sortie, A Very Backstreet Christmas a été propulsé au sommet du palmarès Billboard Top Holiday Albums ainsi que dans le top 20 du classement Billboard 200 qui compile chaque semaine les disques les plus populaires aux États-Unis, toutes catégories confondues.

Les Backstreet Boys seront par ailleurs en vedette de l’émission spéciale A Very Backstreet Holiday diffusée le 14 décembre prochain à l’antenne de la chaîne américaine ABC.

Le temps des Fêtes officiellement lancé par Mariah Carey

Pendant ce temps, Mariah Carey mettait en ligne mardi une vidéo humoristique dans laquelle elle déclarait le temps des Fêtes officiellement lancé, se métamorphosant de sorcière d’Halloween à Reine de Noël au son de son méga-hit All I Want For Christmas Is You (voir ci-bas)!