REGARDEZ : les Beatles dévoilent la bande-annonce de Get Back

Disney+ a mis en ligne, mercredi, la bande-annonce officielle de la nouvelle docusérie The Beatles : Get Back qui sera diffusée sur la célèbre plateforme américaine, les 25, 26 et 27 novembre prochains.

Réalisé par Peter Jackson (Lord of the Rings, Heavenly Creatures), ce documentaire en trois parties nous fera plonger dans le processus créatif de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr. On pourra y découvrir des images inédites, tournées par Michael Lindsay-Hogg en 1969, ainsi que des extraits audio jamais entendus à ce jour!

« The Beatles : Get Back ramènera le public aux sessions d'enregistrement du groupe en janvier 1969, devenues un des moments charnières de l'histoire de la musique… On y verra les membres des Beatles tenter d'écrire 14 nouvelles chansons en vue de leur premier concert live en plus de deux ans. Face à une échéance presque impossible, les liens d'amitié entre John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr sont durement mis à l'épreuve. Ce qui en ressort est un portrait incroyablement intime des Beatles », peut-on lire dans le synopsis de ce documentaire qui s’annonce exaltant!

Même si leur dernier album de chansons originales est sorti il y a plus de 50 ans, les Beatles figurent au sommet des groupes rock qui ont vendu le plus d’albums en 2020!