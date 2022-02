REGARDEZ : Les Cowboys Fringants lancent le vidéoclip d’Ici-bas

Les Cowboys Fringants viennent de dévoiler le vidéoclip officiel de la chanson Ici-bas, plus récent extrait de leur populaire album Les antipodes. Réalisé par Junna Chif, ce magnifique clip met en vedette plus de 30 actrices et acteurs québécois, dont Donal Dubuc dans le rôle principal.

Le groupe chouchou des Québécois a profité de l’occasion pour annoncer que sa supplémentaire au Centre Bell initialement prévue le 27 décembre était remise au 2 avril prochain. Quant au tout premier concert des Cowboys Fringants au Centre Vidéotron de Québec, celui-ci aura lieu comme prévu le 30 avril.

Récipiendaire des Félix du Groupe de l’année et de l’Album rock de l’année pour Les nuits de Repentigny au plus récent Gala de l’ADISQ, Les Cowboys Fringants ont également mérité deux prix au 32e Gala SOCAN grâce à leurs hits L’Amérique pleure et Sur mon épaule, tirés de l’album Les antipodes paru en octobre 2019.