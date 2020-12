REGARDEZ : Les Cowboys Fringants présentent la chanson Sous-sol

À quelques heures de Noël, Les Cowboys Fringants ont offert le plus beau des cadeaux à leurs fans : une toute nouvelle chanson! Intitulée Sous-sol, cette pièce inédite est accompagnée d’un vidéoclip tourné spécialement pour L’Amérique Pleure − Le Film, un concert-événement présenté en vidéo sur demande, jusqu’au 3 janvier 2021.

« Sous-sol, c’est une chanson qu'on traîne dans nos cartons depuis quelques années et qui, malgré qu’on l'ait toujours trouvée intéressante, n’a jamais su trouver sa place sur un disque. Lors des discussions entourant le film, nous nous sommes dit que ça serait cool d’inclure quelque chose d’inédit et Sous-sol est immédiatement sortie du lot. Je crois qu’elle a enfin trouvé la place qui lui revenait. Dire que j’ai déjà failli l’offrir à Vincent Vallières parce que je le voyais bien la chanter. Mais j’ai choké. Je ne voulais pas le mettre mal à l’aise au cas où il ne l’aurait pas aimée », a confié Jean-François Pauzé lors du lancement de Sous-sol.

Créé à partir de 16 chansons puisées dans le vaste répertoire des Cowboys Fringants, L’Amérique Pleure − Le Film a été enregistré en pleine nature, sans public, en totale symbiose avec les éléments. Véritable road movie, cette œuvre musicale mène les téléspectateurs aux 4 coins du Québec, au son des chansons les plus touchantes et les plus mémorables de la populaire formation.

Les billets pour L’Amérique Pleure − Le Film sont en vente sur le site des Cowboys Fringants jusqu’au 3 janvier, au coût de 20 $ (taxes incluses).