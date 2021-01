REGARDEZ : les Foo Fighters dévoilent l’émouvant clip de Waiting On A War

À la veille de participer à la cérémonie d'investiture de Joe Biden et Kamala Harris, les Foo Fighters ont mis en ligne mardi le puissant vidéoclip de leur chanson Waiting On A War, troisième extrait de l’album Medicine at Midnight qui paraîtra le 5 février prochain.

Réalisée par Paola Kudacki, cette émouvante vidéo met en scène un groupe d'enfants et d’adolescents dont la vie insouciante bascule soudainement, suite aux décisions prises par des politiciens avides de pouvoir. Errant dans une ville abandonnée, ces jeunes décident alors de se battre pour un monde meilleur.

La chanson Waiting On A War a été écrite par Dave Grohl pour sa fille Harper, après une conversation bouleversante avec celle-ci : « L’automne dernier, alors que je conduisais ma fille de 11 ans à l'école, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé : ‘’Papa, il va y avoir une guerre?’’. Mon cœur de père s’est déchiré en regardant ses yeux innocents, parce que j'ai réalisé qu'elle vivait sous le même nuage sombre annonciateur d'un avenir désespéré que moi, il y a 40 ans. J’ai écrit Waiting On A War ce jour-là », a expliqué le leader de la formation américaine qui a récemment célébré ses 52 ans.

Medicine at Midnight sera le 10e album des Foo Fighters et le premier depuis Concrete and Gold sorti en 2017. Ce disque comprendra également les extraits No Son Of Mine et Shame Shame lancés au cours des derniers mois.