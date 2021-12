REGARDEZ : les Foo Fighters dévoilent un avant-goût de Studio 666

Les Foo Fighters ont dévoilé les premières images de Studio 666, leur film d’horreur qui sortira le 25 février prochain. Dans cette vidéo de près d’une minute mise en ligne sur les réseaux sociaux, on peut notamment voir Dave Grohl possédé par un démon, avant que les monstres et autres esprits se joignent à la fête!

Qualifié de « comédie d’horreur », Studio 666 revisitera de façon fictive l’enregistrement de Medicine at Midnight, le 10e album des Foo Fighters, dans un manoir hanté de Los Angeles. Jeff Buhler et Rebecca Hughes signeront le scénario de ce long-métrage basé sur une histoire écrite par Dave Grohl, tandis que BJ McDonnell en assurera la réalisation.

En plus des membres des Foo Fighters (Dave Grohl, Taylor Hawkins, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett et Rami Jaffee), Studio 666 mettra en vedette les acteurs Jeff Garlin, Will Forte et Whitney Cummings.

Récemment intronisés au Rock & Roll Hall of Fame, les Foo Fighters ont également lancé le 17 juillet dernier un album hommage aux Bee Gees intitulé Hail Satin.