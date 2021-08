REGARDEZ : les Foo Fighters réalisent le rêve d’une fan

Elle s’appelle Lauren, elle est une des plus grandes fans des Foo Fighters et elle a sans doute réalisé le rêve de sa vie, la semaine dernière!

Reconnu pour sa grande générosité, Dave Grohl a invité spontanément Lauren à le rejoindre sur scène lors d'un concert des Foo Fighters qui avait lieu jeudi soir dernier, au Kansas. Mais le leader du groupe ne s’attendait sûrement pas à ce que cette fan l’éclipse lorsqu’il lui a remis sa guitare DG-335 Gibson Trini Lopez!

Lauren a littéralement « volé la vedette » en interprétant avec un aplomb désarmant la chanson Monkey Wrench des Foo Fighters, tiré de l’album The Colour and the Shape paru en 1997. Preuve de l’engouement du public, la vidéo de ce moment capté par un spectateur a cumulé plus de 640 000 de visionnements sur YouTube en quelques jours seulement!

« Vous avez déjà joué un spectacle aussi grand? C'est f ** king cool! », a déclaré Dave Grohl qui a prodigué quelques conseils à Lauren avant de lui céder sa guitare. Cette solide performance s’est terminée par de chaleureuses félicitations du chanteur et musicien de 52 ans!

Les Foo Fighters ont lancé le 17 juillet dernier un album hommage aux Bee Gees, sous le nom des « Dee Gees ». Intitulé Hail Satin, ce disque comprend quatre classiques des Bee Gees (You Should Be Dancing, Night Fever, Tragedy et More Than A Woman), Shadow Dancing d'Andy Gibb, ainsi que des interprétations live de cinq chansons de Medicine at Midnight, le plus récent album des Foo Fighters.