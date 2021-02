REGARDEZ : les meilleures publicités musicales du Super Bowl LV

Le Super Bowl, c’est évidemment le match de football le plus attendu de l’année, mais c’est aussi le spectacle de la mi-temps et une foule de nouvelles publicités à dévorer!

Sachant que le tarif de diffusion d’un message publicitaire de 30 secondes durant le Super Bowl est de 5,1 millions de dollars US (environ 7 millions de dollars canadiens) aux États-Unis, les annonceurs s’assurent d’en mettre plein la vue aux téléspectateurs!

Cette année encore, plusieurs stars de la musique (ou leurs chansons) ont été les vedettes de ces publicités à gros budget diffusées dimanche soir, lors du Super Bowl LV entre les Chiefs de Kansas City et les Buccaneers de Tampa Bay. Voici les plus marquantes de la soirée :

Bruce Springsteen (Jeep)

Drake (State Farm)

Post Malone (Bud Light)

Lenny Kravitz (It Ain't Over 'til It's Over pour Stella Artois)

Dolly Parton (9 to 5 pour Squarespace)

Shaggy (It Wasn’t Me pour Cheetos)

John Travolta (Scotts & Miracle-Gro)

Lil Baby (Rockstar pour Rockstar Energy Drink)

Cardi B (Uber Eats)

Lil Nas X (Montero Call Me by Your Name pour Logitech)

The Weeknd (Blinding Lights pour Pepsi)

Nick Jonas (Dexcom)

The Beatles (Hello, Goodbye pour Mercari)

