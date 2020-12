REGARDEZ : les premières images du documentaire The Beatles : Get Back

Les premières images du documentaire The Beatles : Get Back ont enfin été dévoilées! Le cinéaste Peter Jackson vient en effet de présenter une vidéo de près de 6 minutes qui donne un avant-goût de ce film des plus attendus par les fans des Fab Four.

« Nous souhaitions offrir aux fans des Beatles du monde entier un cadeau des Fêtes, alors nous avons assemblé cet aperçu de notre prochain film musical intitulé The Beatles : Get Back. Nous espérons qu'il apportera un peu de bonheur bien mérité en cette période difficile », a déclaré Peter Jackson, ajoutant que le montage de son nouveau documentaire était complété à environ 50 %.

Afin de créer The Beatles : Get Back, le réalisateur de la trilogie du Seigneur des anneaux a sélectionné des extraits inédits des quelque 56 heures d’images tournées en 1969 lors des sessions d’enregistrement de Let It Be, le tout dernier album des Beatles. On y est notamment témoin du travail de création exceptionnel de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison et Ringo Starr.

D’abord prévue plus tôt cette année, la sortie de The Beatles : Get Back avait dû être repoussée en raison de la pandémie. Ce film doit maintenant être lancé le 27 août prochain, au cinéma, en ligne et en streaming sur la chaîne Disney +.

Même si leur dernier album de chansons originales est sorti il y a plus de 50 ans, les Beatles figurent toujours au sommet des groupes rock qui ont vendu le plus d’albums depuis le début de 2020!

