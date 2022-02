REGARDEZ : les Red Hot Chili Peppers de retour avec Black Summer

Les Red Hot Chili Peppers sont de retour en force! Après plus de cinq ans d’absence, la formation américaine a dévoilé vendredi la chanson Black Summer, premier extrait d’Unlimited Love, son 12e album studio qui sera lancé le 1er avril prochain!

Succédant à l’album The Getaway paru en 2016, Unlimited Love marquera aussi le grand retour de John Frusciante au sein de la formation. Le plus récent disque avec le célèbre guitariste était sorti en 2006 sous le nom de Stadium Arcadium.

Le nouveau disque des Red Hot Chili Peppers comptera un total de 17 nouvelles chansons signées Anthony Kiedis, Flea, John Frusciante et Chad Smith, dont Black Summer qui est accompagnée d’un vidéoclip officiel réalisé par Deborah Chow.

« Notre seul but est de se perdre dans la musique. Nous avons passé des milliers d'heures, collectivement et individuellement, à améliorer notre art et à nous ouvrir les uns aux autres, pour faire le meilleur album possible. Nos antennes étaient adaptées au divin cosmos, nous étions tellement reconnaissants de l'opportunité d'être dans une pièce ensemble et, une fois de plus, d'essayer de faire mieux », ont déclaré les Red Hot Chili Peppers sur les réseaux sociaux.

« Nous aspirons à allumer une lumière dans le monde, à s’élever, à se connecter et à rassembler les gens. Chacune des chansons de notre nouvel album Unlimited love est une facette de nous, reflétant notre vision de l'univers. C'est la mission de notre vie », ont ajouté les quatre membres du groupe californien.

Le lancement d’Unlimited Love sera accompagné d’une tournée mondiale qui débutera cet été en Europe avant de s’arrêter en Amérique du Nord. Un seul concert est prévu en sol canadien, soit le 21 août au Rogers Centre de Toronto.