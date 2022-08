REGARDEZ : les Red Hot Chili Peppers lancent la chanson Tippa My Tongue

Les Red Hot Chili Peppers ont dévoilé vendredi la chanson Tippa My Tongue, premier extrait de leur album Return of the Dream Canteen qui sortira le 14 octobre prochain! Cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip officiel réalisé par Malia James.

Succédant à Unlimited Love paru en avril dernier, Return of the Dream Canteen sera le deuxième nouvel album des Red Hot Chili Peppers en un peu plus de six mois. Le 13e disque studio de la formation californienne comptera 17 chansons et il sera produit par Rick Rubin, qui a signé plusieurs albums des RHCP, dont Unlimited Love, Californication et Blood Sugar Sex Magik.

« Nous sommes partis à la recherche de nous-mêmes, comme nous l’avons toujours fait. Nous avons jammé et repris d’anciens morceaux pour le plaisir. Il ne nous a pas fallu longtemps pour en faire de nouveaux. Une belle alchimie s’est ensuite installée. Une fois que nous avons trouvé le bon filon sonore, nous avons continué de creuser. Le temps s’est étiré comme l’élastique d’un caleçon trop grand et nous n’avions aucune raison d’arrêter d’écrire. C’était comme un rêve », ont déclaré les membres des Red Hot Chili Peppers par voie de communiqué.

« Une fois tout cela terminé, nous nous sommes rendus compte que nous allions sortir deux double-albums à la suite. Le second a autant de sens que le premier. L’inverse est vrai. Return of the Dream Canteen est tout ce que nous sommes et ce que nous avons rêvé d’être. Il est fini. Fait avec le cœur et le sang », ont ajouté Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith et John Frusciante qui avait effectué son grand retour au sein du groupe avec l’album Unlimited Love.

Rappelons que les Red Hot Chili Peppers se sont récemment vus décerner leur étoile sur le prestigieux Hollywood Walk of Fame.