REGARDEZ : Les sœurs Boulay lancent la chanson Les lumières dans le ciel

Les sœurs Boulay ont lancé mardi une nouvelle chanson et un nouveau vidéoclip, en plus d’annoncer la sortie de leur quatrième album cet automne sous leur nouvelle étiquette, Simone Records! Intitulée Les lumières dans le ciel, la nouveauté de Mélanie et Stéphanie Boulay est décrite comme leur « chanson la plus dansante à vie » mais aussi « la plus sombrement existentielle ».

« Les lumières dans le ciel est née d’un choc entre les extrêmes : entre la perte de souffle de toute l’humanité face à la pandémie, le ressourcement inattendu qu’elle a étrangement offert à plusieurs – tandis qu’un gouffre s’ouvrait devant d’autres – , entre cet ancrage qu’elle nous a forcé.es à avoir et ce besoin de continuer à questionner l’univers en quête de sens. Cette époque, elle nous a paralysé.es dans le silence et la solitude, elle a fait mourir des gens à coups de chiffres écrits sous forme de centaines, elle a presque fait mourir notre métier et notre amour pour lui, mais elle est aussi devenue un espace fécond de liberté créative, de quête identitaire et artistique, de beauté même », ont expliqué les sœurs Boulay par voie de communiqué, évoquant les deux dernières années.

Qualifiée de « sorte de suite à que restera-t-il de nous après nous, c’est une chanson qui se relève en acceptant l’absence de sens, l’ambivalence, qui continue d’avancer, même si on ne sait plus si l’art sert à quelque chose, même si on ne sait plus pourquoi chanter quand les forêts brûlent et que les glaciers fondent, pourquoi faire des enfants quand on ignore s’iels auront un avenir, même s’il y a probablement de la vie ailleurs et qu’on est si petit.es, et peut-être si futiles ».

« C’est une chanson qui décide de danser sur les ruines des illusions, des paradis perdus, c’est une chanson qui se décomplexe et se défait de la tristesse en l’embrassant. C’est une chanson qui s’en fout un peu, aussi. Et c’est la première fois qu’on ose aller là, musicalement. C’est pop. C’est synthétique. C’est peut-être choquant pour certain.es, parce que les guitares acoustiques et les pianos sont si loin. Mais il faut savoir se transformer et se surprendre, ne serait-ce que soi-même, sinon, pourquoi ? », ont conclu les deux artistes au sujet de Les lumières dans le ciel qui succède à Antigone, lancée l’an dernier.

Intitulé La mort des étoiles, le plus récent album des sœurs Boulay avait été lancé en septembre 2019.