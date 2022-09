REGARDEZ : les Smashing Pumpkins lancent le 1er extrait de leur opéra rock

Les Smashing Pumpkins ont dévoilé mardi la chanson Beguiled, le premier extrait de leur nouvel album en trois parties qui paraîtront tour à tour d’ici le 21 avril 2023. Intitulé Atum, le 12e disque studio du groupe rock américain comptera un total de 33 pièces.

Décrit comme la suite de Mellon Collie and the Infinite Sadness (1995) et Machina/Machine of God (2000), Atum sera un album triple qualifié par le groupe « d’opéra rock divisé en trois actes ». Le premier sera lancé le 15 novembre 2022, le deuxième le 31 janvier 2023 et le dernier le 21 avril 2023. Un coffret comprenant 10 chansons inédites supplémentaires sera alors aussi offert aux fans des Smashing Pumpkins.

Ces détails ont été révélés par Billy Corgan lors de son nouveau podcast judicieusement baptisé Thirty-Three. Le leader de la formation a aussi précisé qu’il dévoilerait chaque semaine une nouvelle chanson d’Atum qui est le fruit de plus de quatre ans de travail.

« Je n’ai jamais fait de podcast avant, c’est la première fois. Nous allons plonger dans les nouvelles chansons des Smashing Pumpkins, qui sont au nombre de 33. Un invité spécial sera présent lors de chaque épisode et nous parlerons aussi d’autres morceaux du groupe... Je vous expliquerai également comment nous confectionnons nos chansons, en vous révélant quelques secrets de coulisses », a ajouté le chanteur et guitariste des Smashing Pumpkins.

L’album Atum succédera à Cyr sorti en novembre 2020. Ce disque double comptait 20 chansons, dont Wyttch, Ramona, Confessions of a Dopamine Addict, Wrath, The Colour of Love et Cyr.

D’ici au lancement d’Atum, les Smashing Pumpkins seront de passage au Centre Bell de Montréal le 26 octobre et au Centre Vidéotron de Québec le 27 octobre avec Jane’s Addiction, dans le cadre de leur tournée Spirits on Fire.