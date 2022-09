REGARDEZ : Lewis Capaldi de retour avec la nouveauté Forget Me

Trois ans après s’être hissé au sommet des palmarès grâce à ses hits Someone You Loved et Before You Go, Lewis Capaldi est de retour avec du nouveau matériel! L’auteur-compositeur-interprète écossais de 25 ans vient de dévoiler la chanson Forget Me qui laisse présager la sortie éventuelle d’un nouvel album.

« Forget Me est une chanson très chère à mon cœur et j'ai vraiment l'impression que c'est mon meilleur morceau à ce jour. Cette pièce parle d'une rupture que j'ai vécue. Après un an, le seul contact que j'ai eu avec mon ex était de voir sa vie d'après sur Instagram. J'étais à un moment où je me sentais assez misérable, et elle semblait avoir tourné la page et vivre sa vie, et je détestais ça. Ça me semblait injuste de la voir heureuse alors que je souffrais. J'avais peur qu'elle m'ait complètement oublié alors j'ai écrit une chanson là-dessus », a déclaré Lewis Capaldi par voie de communiqué.

Résolument pop, cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip officiel mettant en vedette le chanteur d'origine écossaise et italienne, torse nu, se prélassant dans une piscine et sur la plage ou encore jouant de la trompette.

Ayant récemment révélé être atteint du syndrome Gilles de la Tourette, Lewis Capaladi avait lancé en 2019 un premier disque intitulé Divinely Uninspired To A Hellish Extent.