REGARDEZ : Lewis Capaldi dédie le clip de Pointless à toutes les mamans

Lewis Capaldi a dévoilé le vidéoclip officiel de Pointless, le deuxième extrait de son album Broken By Desire To Be Heavenly Sent qui paraîtra le 19 mai 2023. Co-écrite par Ed Sheeran, cette chanson se veut un vibrant hommage à toutes les mères et au lien puissant qui unit chaque maman à son enfant.

Réalisé par Hector Dockrill, le très touchant clip de Pointless raconte l’histoire d’une mère (Niamh Algar) et de son fils (George Jacques). On peut y voir les deux complices vivre différents événements de la vie, de la tendre enfance à l’âge adulte, en passant par l’adolescence, que ce soit la rentrée scolaire, Noël ou encore le départ de la maison.

La chanson Pointless succède à Forget Me, le premier extrait de Broken By Desire To Be Heavenly Sent dévoilé plus tôt cet automne. Intitulé Divinely Uninspired To A Hellish Extent, le premier disque de l’auteur-compositeur-interprète écossais de 26 ans était sorti en 2019.

Rappelons que Lewis Capaldi présentera un concert à la Place Bell de Laval le 11 avril 2023.