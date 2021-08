REGARDEZ : Lizzo et Cardi B dévoilent la nouveauté Rumors

Lizzo est de retour! La star américaine de 33 ans a lancé vendredi sa nouveauté Rumors, interprétée en duo avec Cardi B. Cette chanson est accompagnée d’un vidéoclip officiel pour le moins sensuel mettant en vedette les deux artistes.

Rumors est la première nouveauté de Lizzo depuis la sortie de Cuz I Love You, son troisième album studio paru en 2019. Ce disque a permis à la chanteuse de mériter trois trophées aux Grammy Awards, soit ceux du « Meilleur album urbain contemporain », de la « Meilleure performance pop solo » et de la « Meilleure performance R&B ».

De son côté, Cardi B a connu un énorme succès l’an dernier grâce à sa chanson WAP interprétée en duo avec Megan Thee Stallion, avant de revenir en février 2021 avec UP, le second extrait de son prochain album. Intitulé Invasion of Privacy, le seul et unique disque studio de la rappeuse de 28 ans remonte à 2018.

Élue Femme de l’année 2020 par le magazine Billboard, Cardi B compte à son actif une foule d’autres collaborations, notamment avec Ed Sheeran, Camila Cabello, Bruno Mars, J Balvin, Selena Gomez, Nicki Minaj, Post Malone, Maroon 5, BLACKPINK et maintenant Lizzo.