REGARDEZ : Lizzo joue la mariée en fuite dans son nouveau vidéoclip

Lizzo a dévoilé lundi le vidéoclip officiel de la chanson 2 Be Loved (Am I Ready), le plus récent extrait de son album Special lancé le 15 juillet dernier. Ce clip pour le moins humoristique met en vedette la rappeuse de 34 ans qui se fuit elle-même à son propre mariage… pour aller se réfugier dans les bras du mannequin Tyson Beckford!

Débutant là où le vidéoclip de la chanson Truth Hurts s'était arrêté en 2017, le clip de 2 Be Loved (Am I Ready) nous montre Lizzo en train de se demander si elle est prête ou non pour l'amour, alors qu’elle se trouve au beau milieu de sa cérémonie de mariage. On assiste ensuite à une série d’aventures rocambolesques, dignes du célèbre film La mariée est en fuite!

Sur une note plus sérieuse, Lizzo a cédé à Beyoncé et sa chanson Break My Soul, la semaine dernière, la première place au palmarès Billboard Hot 100 qu’elle occupait depuis deux semaines grâce à About Damn Time, sans conteste l’un des plus gros hits de l’été 2022.

Lizzo est par ailleurs l’artiste musicale favorite en vue de la cérémonie des Primetime Emmy Awards qui se déroulera le 12 septembre prochain.