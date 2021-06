REGARDEZ : Lorde dévoile la chanson-titre de son album Solar Power

Quatre ans après avoir lancé Melodrama, son deuxième album acclamé par la critique, Lorde est de retour! La chanteuse de 24 ans a dévoilé jeudi soir la chanson-titre de son nouveau disque Solar Power qui devrait sortir au cours des prochains mois.

Écrite en collaboration avec le réputé producteur Jack Antonoff, qui a notamment travaillé avec Taylor Swift, Lana Del Rey et Olivia Rodrigo, la chanson Solar Power est accompagnée d'un vidéoclip rempli de soleil réalisé par Lorde et Joel Kefali.

« Solar Power représente cette énergie estivale contagieuse qui nous envahit tous. Je veux que cet album soit votre compagnon d'été, celui que vous écoutez sur le chemin de la plage. Celui qui demeure sur votre peau comme un bronzage, au fur et à mesure que les mois se refroidissent », a déclaré la chanteuse néo-zélandaise dans un message destiné à ses fans.

« Ce disque est une célébration du monde naturel, une tentative d'immortaliser les sentiments profonds et transcendants que j’éprouve lorsque je me trouve à l'extérieur. En période de chagrin ou de confusion, je me tourne vers la nature pour trouver des réponses. J'ai appris à expirer et à me mettre à l'écoute. C'est ce qui s'est passé », a ajouté Lorde au sujet de Solar Power dont le titre est inspiré d’un voyage qu’elle a fait en Antarctique en 2019.

Solar Power sera le premier nouvel album de Lorde depuis la parution de Melodrama en juin 2017.