REGARDEZ : Loud est de retour avec la chanson Rien de moins

Après trois ans de quasi-silence, Loud est de retour! Le rappeur québécois a dévoilé vendredi dernier Rien de moins, une chanson interprétée en duo avec White-B, membre du groupe 5Sang14. Accompagnée d’un vidéoclip sombre et hivernal, cette nouveauté laisse espérer la sortie d’un nouvel album de l’interprète du hit Toutes les femmes savent danser.

C’est en mai 2019 que Loud a lancé son deuxième album en carrière. Intitulé Tout ça pour ça, ce disque comprenait 10 chansons, dont Jamais de la vie, Médailles et Sometimes, All the Times avec Charlotte Cardin.

Depuis, le chanteur hip-hop de 34 ans a signé quelques collaborations, notamment avec ses camarades Imposs, Souldia, Lary Kidd et 20Some.

Loud participera à de nombreux festivals cet été, dont Metro Metro à Montréal (le 22 mai), iO Expérience à Sorel-Tracy (le 3 juin) et les Francos de Montréal (le 9 juin).