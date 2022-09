REGARDEZ : Louis Tomlinson lance le clip de sa nouveauté Bigger Than Me

Louis Tomlinson a dévoilé vendredi matin le vidéoclip officiel de sa nouveauté Bigger Than Me, premier extrait de Faith in the Future, son deuxième album solo qui paraîtra le 11 novembre prochain.

« C'était mon premier moment d'excitation en faisant ce disque, celui où j'ai senti que nous étions sur quelque chose qui ferait honneur aux spectacles en direct. Je me suis toujours efforcé d'être une personne très normale et humble dans la vie, mais il y a une limite à cela et une responsabilité qui découle d'être dans ma position. J'ai réalisé en faisant des concerts ce que cela signifie pour mes fans et à quel point tout ce que je fais est plus grand que moi », a déclaré Louis Tomlinson par voie de communiqué, en parlant de sa chanson Bigger Than Me écrite en collaboration avec Rob Harvey et Red Triangle.

Plus tôt cette semaine, Louis Tomlinson avait annoncé la sortie cet automne de son album Faith in the Future qui succédera à Walls, son premier disque solo paru en 2020.Le nouveau disque de l’ex-membre de One Direction comptera un total de 14 chansons, dont Bigger Than Me.

« Je suis tellement excité de vous dire enfin que mon nouvel album Faith in the Future sortira le 11 novembre. Après avoir vécu avec cet album pendant un certain temps, j'ai hâte que vous l'entendiez tous. Merci de m'avoir permis de faire la musique que je veux faire », avait annoncé l’auteur-compositeur-interprète britannique de 30 ans sur les réseaux sociaux.

En plus de Louis Tomlinson, un autre membre de One Direction prépare actuellement du nouveau matériel. Harry Styles a en effet récemment confié qu’il travaillait déjà sur son 4e disque studio, trois mois à peine après la sortie de son album Harry's House.