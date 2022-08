REGARDEZ : Lourdes, la fille de Madonna, lance sa première chanson

Lourdes Maria Ciccone Leon a finalement décidé de suivre les traces de sa célèbre mère! La fille de Madonna se lance en effet à pieds joints dans une carrière musicale en dévoilant une première chanson, Lock&Key, sous le nom d’artiste de Lolahol.

Âgée de 25 ans, Lourdes (alias Lolahol) a mis en ligne mercredi un vidéoclip consacré à Lock&Key, une pièce coproduite par l'artiste expérimental Eartheater. On peut notamment y voir la fille de Madonna et du danseur/entraîneur Carlos Leon se balader dans New York et ses environs, d’un cimetière à la plage, en passant par les rues de la Grosse Pomme.

Jusqu’ici, Lourdes n’avait manifesté qu’un faible intérêt pour la musique et le cinéma, préférant se concentrer sur sa carrière de mannequin, tout en développant sa passion pour la danse.

« Honnêtement, les acteurs m'énervent vraiment et je ne peux pas être avec eux. Quant à la musique, je sais chanter. Je ne m'en soucie pas. C'est peut-être trop près de moi », avait déclaré la jeune femme au magazine Interview l'an dernier, ajoutant vouloir avoir une vie aussi normale que possible.

« J'ai été jugée dès mon plus jeune âge, mais je pense que ma vie privée est la raison pour laquelle j'ai pu garder mon esprit et ne pas me retrouver dans un asile psychiatrique. Je veux découvrir qui je suis avant de laisser quelqu'un d'autre essayer de me dire qui je suis ».

Se disant très fière de sa fille dans une story Instagram, Madonna travaille toujours sur son futur biopic dont le rôle principal sera incarné par l’actrice Julia Garner que le grand public a découverte grâce à la télésérie Inventing Anna de Netflix.