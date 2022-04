REGARDEZ : Ludovick Bourgeois lance la chanson Promets toujours

Ludovick Bourgeois a dévoilé vendredi dernier la chanson Promets toujours, premier extrait de son troisième album qui a paraîtra cet automne. Cette nouveauté de l’auteur-compositeur-interprète québécois de 29 ans est accompagnée d’un vidéoclip réalisé par Raphaël Fortin.

Créée en collaboration avec Domeno et Luca The Producer, la chanson Promets toujours est décrite comme « un hymne pour tous les couples appelés à s’arrêter, à s’écouter et à se raconter leurs rêves, malgré la vie qui souvent va trop vite. Une chanson d’amour, comme un cœur battant, qui rayonne d’espoir ».

Nommé neuf fois au Gala de l’ADISQ, Ludovick Bourgeois s’est fait connaître du public en étant élu grand vainqueur de la saison 5 de l’émission La voix. Le fils du légendaire Patrick Bourgeois des BB nous a ensuite offert un premier disque éponyme en 2017, suivi de l’album 2 et du EP de reprises Bedroom Sessions en 2020.

Paru en février 2020, le plus récent album de Ludovick Bourgeois (2) a généré les succès Que sera ma vie, Figé dans le temps, Bonsoir solitude et L’écho.