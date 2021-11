REGARDEZ : Mariah Carey lance une nouvelle chanson de Noël

La Reine de Noël est de retour! Quelques jours seulement après avoir déclaré que le temps des Fêtes était officiellement lancé (voir vidéo ci-bas), Mariah Carey dévoile une toute nouvelle chanson de Noël baptisée Fall in Love at Christmas!

Grâce à cette nouveauté interprétée en trio avec l’auteur-compositeur-interprète américain Khalid et le chanteur gospel Kirk Franklin, Mariah Carey cherche visiblement à reproduire le succès de son méga-hit All I Want For Christmas Is You qui, au fil des ans, a fracassé de nombreux records. Si le public est au rendez-vous, la chanteuse de 52 ans pourrait ainsi obtenir son 20e numéro un en carrière!

Sortie en 1994, All I Want For Christmas Is You s’est hissée au sommet du Billboard Hot 100 au cours des deux dernières années, devenant même l’une des cinq chansons de Noël étant demeurée le plus longtemps au numéro 1 de ce palmarès, ex-aequo avec Rockin' Around the Christmas Tree de Brenda Lee (1958), Jingle Bell Rock de Bobby Helms (1957), It's the Most Wonderful Time of the Year d’Andy Williams (1963) et Feliz Navidad de José Feliciano (1970).

Écrite en seulement une heure et demie, All I Want For Christmas Is You a généré plus de 60 millions de dollars en recettes depuis son lancement. La chanson figure sur l’album Merry Christmas de Mariah Carey qui a fait l’objet d’une réédition en 2019, dans le cadre de son 25e anniversaire.