REGARDEZ : Marie-Mai se confie sur le fait de vieillir

Marie-Mai a profité de son passage au Festival d’été de Québec pour s’entretenir avec Seb Lozon, animateur du 107,5 Rouge à Québec. La chanteuse s’est notamment confiée sur ses projets, sur le plaisir qu’elle aura à animer la deuxième saison de Big Brother Célébrités à Noovo l’hiver prochain, mais aussi sur le fait de vieillir et d’avancer dans la vie, elle qui a célébré son 37e anniversaire de naissance le 7 juillet dernier.

« Je savoure la sagesse qui vient avec mon âge. À 37 ans, je regarde les projets que je fais, les spectacles que je présente et la liberté que je me donne de faire ce que j’ai envie de faire en gardant toujours ma vie personnelle et ma vie de famille à l’avant-plan. Tout le reste, ça accompagne. Mais c’est ça qui est le plus important pour moi, puis je l’ai mon équilibre », a déclaré Marie-Mai à Seb Lozon.

De retour sur scène cet été, Marie-Mai a lancé son plus récent album en 2018. Intitulé Elle et moi, le 6e disque de la maman de la petite Gisèle a figuré en tête des palmarès grâce aux chansons Empire, Je décolle, Exister et Élever.

Depuis, Marie-Mai nous a offert trois duos : The Good Ones avec Tebey, Sans lendemain (One Last Time) avec Imposs et, plus récemment, Sous les rivières avec Amay Laoni.

Vous pouvez visionner ci-bas la version intégrale de cette entrevue avec Marie-Mai diffusée à l’émission Noovo Le Fil.