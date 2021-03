REGARDEZ : Maroon 5 dévoile le vidéoclip de Beautiful Mistakes

Une semaine après avoir présenté la nouveauté Beautiful Mistakes, Maroon 5 dévoile aujourd’hui le vidéoclip officiel de cette chanson interprétée en collaboration avec la rappeuse américaine Megan Thee Stallion!

Tout comme les précédents extraits Memories et Nobody's Love, Beautiful Mistakes paraîtra sur le septième album studio de Maroon 5 qui, selon Adam Levine, serait « déjà terminé ». La formation présentera d’ailleurs un concert virtuel, le 30 mars prochain, afin de promouvoir son nouvel opus.

Le plus récent disque de Maroon 5 est sorti en 2017. Intitulé Red Pill Blues, on y retrouvait entre autres les chansons Wait, Girls Like You avec Cardi B, Don't Wanna Know avec Kendrick Lamar, What Lovers Do avec SZA et Cold avec Future.

Megan Thee Stallion a quant à elle connu beaucoup de succès en 2020 grâce aux hits Savage avec Beyoncé, WAP avec Cardi B ainsi que 34+35 avec Ariana Grande et Doja Cat.