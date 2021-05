REGARDEZ : Maxyme présente le clip de Plus folle que toi (Psycho)

Future star iHeartRadio d’octobre 2020 avec sa chanson Checkmate, Maxyme nous revient avec un nouvel extrait intitulé Plus folle que toi (Psycho)! Co-écrite par la jeune auteure-compositrice-interprète de 18 ans, en collaboration avec Yves Laramée et Justin Toito, cette nouveauté est accompagnée d’un vidéoclip.

Native de Bromont, Maxyme Bouchard a commencé à suivre des cours de chant alors qu’elle n’avait que 7 ans. En 2010, elle présente son tout premier spectacle qui lui donne la piqûre des planches! Cette expérience l’amène à assurer la première partie des Cowboys Fringants, le 23 juin 2013, sur la grande scène du Mondial Loto-Québec de Laval.

Maxyme se fait connaître du grand public en 2016 grâce à l’émission La Voix Junior, où elle joint l’équipe de Marie-Mai. Quatre ans plus tard, la chanteuse participe à The Voice en France où elle est sélectionnée par Lara Fabian. Le succès est foudroyant : son audition à l’aveugle, où elle interprète la chanson 7 Rings d’Ariana Grande, cumule à ce jour plus de 3,3 millions de visionnements sur YouTube!