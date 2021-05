REGARDEZ : Mel B dénonce la violence conjugale dans une vidéo-choc

Mel B des Spice Girls tient la vedette d’une nouvelle vidéo puissante et déchirante qui dépeint de façon extrêmement réaliste le cercle vicieux de la violence conjugale. Intitulée Love Should Not Hurt, cette vidéo-choc est réalisée par Fabio D’Andrea et chorégraphiée par Ashley Wallen.

Durant près de cinq minutes, on peut y voir Melanie Brown endosser le rôle d’une femme qui tente désespérément d’échapper à une relation violente avec un homme interprété par l’acteur Sam Mackay. En plus de la violence physique, la femme personnifiée par la chanteuse britannique de 45 ans subit de la violence psychologique, qui passe notamment par le contrôle et la coercition.

« Nous voulions illustrer la façon dont cette situation peut dégénérer très, très rapidement, jusqu’à ce que vous vous sentiez piégée et seule. Vous mettez votre armure et vous sortez en public, mais à huis clos, c’est extrêmement différent. Tout ceci devient embarrassant et honteux et vous en venez à ressentir un sentiment de culpabilité d'avoir à mentir et à garder ce secret », a expliqué Mel B dans le cadre de la populaire émission Good Morning Britain.

Après s’être séparée de son mari Stephen Belafonte en 2016, Mel B avait confié que ce dernier avait été violent envers elle, des affirmations que le producteur américain avait toutefois démenties à plusieurs reprises.

Tandis que les rumeurs de réunification des Spice Girls pour une ultime tournée internationale et un film se multiplient, une autre fille du groupe, Mel C, a lancé en octobre dernier un album éponyme comprenant la chanson Into You.