REGARDEZ : Metallica célèbre les 30 ans de The Black Album

Un album mythique, 12 chansons, 53 artistes! Metallica célébrera le 30e anniversaire de son cinquième disque studio (mieux connu sous le nom de The Black Album) en lançant deux collections spéciales, le 10 septembre prochain.

Les fans de Metallica pourront d’abord se procurer l'album original entièrement remastérisé, disponible en version numérique, en double vinyle ou en CD. Une édition bonifiée comprenant 3 CD et un coffret de luxe (6 vinyles, 14 CD et 6 DVD) seront aussi offerts en quantités limitées.

Mais ce n’est pas tout! Un album inédit baptisé The Metallica Blacklist mettra également en vedette plus de 50 artistes qui revisiteront les 12 chansons originales de The Black Album. Parmi ceux-ci, mentionnons Alessia Cara, Weezer, St. Vincent, Corey Taylor, J Balvin, Jon Parti, Phoebe Bridgers, Mickey Guyton, Chris Stapleton, Portugal. the Man et Dave Gahan de Depeche Mode.

Afin de nous donner un avant-goût de ce disque, Metallica a dévoilé mardi la nouvelle version de Nothing Else Matters signée Miley Cyrus, WATT, Elton John, Yo-Yo Man, Robert Trujillo et Chad Smith, le batteur des Red Hot Chili Peppers, ainsi qu'une reprise de Enter Sandman interprétée par la star colombienne Juanes.

The Metallica Blacklist sera disponible en version numérique le 10 septembre, puis en éditions physiques (4 CD ou 7 vinyles), le 1er octobre.

Les bénéfices de The Metallica Blacklist seront remis à la Fondation All Within My Hands de Metallica, ainsi qu’à des œuvres de bienfaisance choisies par les différents artistes participant à ce projet.

Parallèlement aux célébrations des 30 ans de The Black Album, Metallica préparerait du tout nouveau matériel! Intitulé Hardwired... to Self-Destruct, le plus récent disque studio du groupe américain remonte à 2016. Depuis, la formation a lancé l’album live S&M2, en août 2020.