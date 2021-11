REGARDEZ : Michael Bublé lance une nouvelle chanson de Noël

Qui dit Noël, dit Michael Bublé! Fidèle à la tradition, le chanteur canadien de 46 ans nous offre cette année une nouvelle chanson des Fêtes intitulée Christmas Sweater, ainsi que de nouveaux vidéoclips de quelques-uns de ses plus grands succès de Noël.

« Pour moi, les Fêtes, c'est l’occasion idéale de rassembler les gens et de passer du bon temps en famille. Ce n'est un secret pour personne, c'est ma période préférée de l'année. Les Fêtes sont l'occasion de prendre du recul et de chérir vos proches… Chez nous, nous aimons chanter et danser sur des chansons comme Santa Claus is Comin’ to Town ou Feliz Navidad », a déclaré Michael Bublé à l’antenne de CNN.

Afin de célébrer le 10e anniversaire de son célèbre album de Noël, Michael Bublé a aussi décidé de mettre en ligne de nouveaux vidéoclips consacrés aux chansons It’s Beginning to Look A Lot Like Christmas et Let It Snow!.

Dans un tout autre registre, Michael Bublé présentera l’an prochain une résidence à Las Vegas, en plus de lancer au début de 2022 un nouvel album studio qu’il considère comme son « meilleur à ce jour ».