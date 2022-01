REGARDEZ : Miley Cyrus présente sa nouvelle chanson You

Miley Cyrus a profité de l’émission spéciale du Nouvel An à NBC pour interpréter en primeur sa toute nouvelle chanson You! Animé par la chanteuse et l'humoriste et comédien Pete Davidson en direct de Miami, le concert Miley's New Year's Eve Party réunissait aussi Saweetie, Anitta, Jack Harlow, 24kGoldn, Noah Cyrus et Brandi Carlile.

« Cette chanson est tellement nouvelle que je ne l'ai même pas encore enregistrée. Je voulais seulement faire quelque chose de spécial pour vous! », a déclaré Miley Cyrus en dévoilant You à la toute fin de cette émission de plus de deux heures.

Mais ce qui a surtout attiré l’attention des téléspectateurs, c’est le moment embarrassant qu’a vécu Miley Cyrus en commençant à chanter son succès Party in the U.S.A.. Le haut argenté de la star de 29 ans s’est alors détaché sur scène, obligeant celle-ci à regagner les coulisses pour régler ce « problème vestimentaire » (voir l’extrait vidéo ci-bas)!

Rappelons que Miley Cyrus a laissé entendre que son huitième album studio aurait des sonorités disco. Celui-ci succédera à Plastic Hearts, un disque résolument rock paru en novembre 2020 et comprenant notamment le hit Midnight Sky.