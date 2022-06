REGARDEZ : Muse dévoile le clip apocalyptique de Will of the People

Muse vient de lancer la chanson-titre de son album Will of the People qui sortira le 26 août prochain. Cette nouveauté résolument rock est accompagnée d’un vidéoclip aux allures apocalyptiques qui nous plonge dans une ville du futur où un groupe de révolutionnaires décide de frapper le Ministère de la Vérité...

« Will of the People est une histoire fictive se déroulant dans un univers fictif, sur une planète fictive gouvernée par un État autoritaire fictif dirigé par un algorithme fictif manifesté par un centre de données fictif gérant une banque fictive imprimant une monnaie fictive contrôlant une population fictive occupant une ville fictive contenant un appartement fictif où un homme fictif s'est réveillé un jour et s’est dit ‘f— this’ , », a expliqué Matt Bellamy de Muse au sujet de ce clip cinématographique réalisé par Tom Teller.

La chanson Will of the People succède à Won't Stand Down et Compliance, les deux premiers extraits du 9e disque de Muse dévoilés au cours des derniers mois. Nous arrivant après plus de trois ans de silence du trio britannique, l’album Will of the People comptera un total de 10 nouveaux titres.

Baptisé Simulation Theory, le plus récent disque de Muse est paru en novembre 2018. Cet album avait été suivi d’une grande tournée internationale qui s’était notamment arrêtée à Montréal et Québec.