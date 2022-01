REGARDEZ : Muse lance sa première nouveauté en trois ans

Muse est de retour avec sa première nouveauté en plus de trois ans! Intitulée Won't Stand Down, cette nouvelle chanson du trio britannique est accompagnée d’un vidéoclip officiel réalisé par Jared Hogan.

« J'ai commencé à écrire quand tout ce chaos a commencé. C'est une chose bizarre à dire, mais ça correspond parfaitement à la musique que je suis en train d'écrire. Ça vous met un peu sur les nerfs », a récemment déclaré le chanteur Matt Bellamy, à propos du prochain album de Muse actuellement en préparation.

« J'ai le sentiment que le fait de développer de nouvelles et fascinantes sonorités de guitare est de plus en plus important. Sur le prochain album, je vais peut-être suivre cette approche, trouver des sons intéressants et écrire des riffs à partir de cela. C'est quelque chose que je vais explorer », a ajouté le musicien de 43 ans.

Baptisé Simulation Theory, le plus récent disque de Muse est paru en novembre 2018. Le huitième album studio de la formation rock avait été suivi d’une grande tournée internationale qui s’était notamment arrêtée à Montréal et Québec en mars 2019.