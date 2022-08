REGARDEZ : Muse rend hommage aux films d’horreur dans son nouveau clip

Muse célèbre l’Halloween à l’avance avec le vidéoclip officiel de la chanson You Make Me Feel Like It's Halloween, tirée de l’album Will of the People paru vendredi dernier!

Rendant hommage au cinéma d’horreur, ce clip aux effets visuels à glacer le sang fait des clins d’œil à différents films d’épouvante célèbres comme The Shining, L'Exorciste, Vendredi 13, Scream, Frankenstein, Ça ou encore la saga Saw. Il s’agit pour Muse d’une façon originale d’illustrer la chanson You Make Me Feel Like It's Halloween qui, de son côté, vise à dénoncer la violence conjugale.

Sorti le 26 août, l’album Will of the People compte 10 nouveaux titres enregistrés à Santa Monica, en Californie, et dans les mythiques studios Abbey Road de Londres. Nous arrivant après plus de trois ans de silence de Muse, le 9e disque du trio britannique comprend notamment les extraits Won't Stand Down et Compliance, ainsi que la pièce-titre qui a fait l’objet d’un vidéoclip aux allures apocalyptiques.

Baptisé Simulation Theory, le plus récent album de Muse était paru en novembre 2018. Ce disque avait été suivi d’une grande tournée internationale qui s’était notamment arrêtée à Montréal et Québec.