REGARDEZ : New Kids on the Block de retour avec Bring Back the Time

Vous êtes nostalgique des années 80-90? Cette nouvelle est pour vous! Les New Kids on the Block ont lancé jeudi l’étonnant vidéoclip de la chanson Bring Back the Time mettant en vedette Salt-N-Pepa, Rick Astley et En Vogue.

Dans ce nouveau clip qui nous fait replonger plus de 30 ans en arrière, les New Kids on the Block et leurs invités revisitent des vidéos marquantes de la fin des années 80 et du début des années 90, dont Separate Ways de Journey, Beat It de Michael Jackson, Addicted To Love de Robert Palmer et I Ran de A Flock Of Seagull.

« Bien sûr, c'est très compliqué de coordonner autant d'artistes de cette envergure, qui ont tous des carrières, des vies et des familles. Mais il est facile de surmonter ces obstacles lorsque vous êtes si inspirés. Chaque artiste était tellement enthousiaste à l’idée de se lancer et de faire partie de cette chanson et de ce vidéoclip. C'est un hymne. C'est enlevant. C'est amusant et c'est exactement ce dont nous avons besoin en ce moment », a déclaré Donnie Wahlberg des NKOTB au magazine Billboard.

Le chanteur a profité de cette entrevue pour annoncer que les New Kids on the Block composaient actuellement de la nouvelle musique : « À ce stade, nous avons cinq chansons enregistrées, toutes des extensions vraiment amusantes de Bring Back the Time, très années 80 ».

Réunis en 2008, les New Kids on the Block ont depuis lancé deux albums (The Block et 10) ainsi qu’un EP (Thankful). Puis, au tout début de la pandémie, le mythique boys band américain a présenté une nouvelle chanson, House Party, afin d’aider ses fans à vaincre leur solitude lors du premier confinement.

Après deux ans de pause, les New Kids on the Block reprendront le 10 mai prochain leur Mixtape Tour, une tournée d’une cinquantaine de spectacles qui les mènera aux quatre coins des États-Unis. Un arrêt est également prévu à Toronto le 22 juin.